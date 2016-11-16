تأمين إمدادات الخبز لحضر الصامدة

أوعز محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر للجهات المعنية بتوفير مادة الخبز لقرية حضر وبالكميات الكافية والمواصفات الفنية المطلوبة، حرصا على دعم صمودها في وجه الاعتداءات الإرهابية.

وقال مدير مخبز القنيطرة الآلي شريدة شعبان أن المخبز يوفر (1300) ربطة خبز يوميا لقرية حضر، تكون منضدة وجاهزة؛ بانتظار معتمدي القرية باسل بركة وجميل الطويل اللذين يقومان بنقل الخبز يوميا بكل شجاعة رغم المخاطر التي تكتنف الطريق لتأمين الخبز للقرية. كما سيقوم المخبز الاحتياطي بتوفير جزء من احتياجات القرية من المادة أيضا.

البعث ميديا || القنيطرة – محمد غالب حسين