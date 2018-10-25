تأمين احتياجات الخطة الزراعية في حماة

حماة- منير الأحمد:

بحثت هيئة مكتب العمال والفلاحين الفرعي في حماة، خلال اجتماعها برئاسة الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب، واقع العمل الزراعي وسبل تأمين مستلزماته للفلاحين، وكيفيّة حل المشكلات والصعوبات المرتبطة بها، والاستعدادات والتحضيرات اللازمة التي تقوم بها مديرية الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

وطالب المجتمعون بضرورة تأمين كميات من بذار القمح الطري لزوم أعمال زراعة القمح في منطقة الغاب، وتسهيل عودة الأهالي إلى أراضيهم الزراعية، ومنح تسهيلات للحصول على الأسمدة، والتشجيع على زراعة الشوندر السكري، والإعلان عن سعر تشجيعي لمحصول الشوندر على أن لا يقل عن 50 ألف ليرة للطن الواحد، فضلاً عن منح حوافز تشجيعية لمزارعي الشوندر، والعمل على منح تسهيلات للمزارعين، وتحويل كافة الآبار العاملة على المازوت لتعمل على الكهرباء، والعمل على تسوية أوضاع الآبار غير المرخصة.

كما تطرّقوا للعقبات التي اعترضت مزارعي التفاح في منطقة مصياف كبرشين وبشاوي وغيرها، وعمليات تسويق محصول التفاح إلى صالات الخزن والتبريد التابعة لفرع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظة، فضلاً عن تعويض مزارعي الزيتون الذين تضررت حقولهم نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية، ولاسيما في منطقة مصياف وعوج، ومراقبة عمل المعاصر في المنطقة، وتشكيل لجنة مختصة من الرقابة التموينية والرابطة الفلاحية والزراعة لإخضاع الزيت للتحاليل والتأكد من صلاحيته، إلى جانب الاهتمام بالثروة الحيوانية، وإعادة إحياء البادية الشرقية.

ودعا الرفيق أمين فرع الحزب إلى ضرورة العمل بكل مسؤولية وحرص على تطوير العمل الزراعي خدمة للإخوة الفلاحين، وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وبما ينعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني، في حين أشار حسان نبهان رئيس المكتب إلى أهمية تسليط الضوء بكل جرأة وشفافية على مختلف القضايا، وخاصة التي تهم الإخوة الفلاحين واحتياجاتهم وهمومهم والمشاكل التي تواجه عملهم الزراعي.