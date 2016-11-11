تأمين المواد التموينية والوقود لأهالي دير الزور خلال الأيام القادمة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اهتمام الحكومة بمدينة دير الزور وحرصها على توفير متطلبات صمود أبنائها في مواجهة الحصار الذي يفرضه الإرهابيون عليها.

واطلع الوزير الغربي خلال جولة تفقدية للواقع الخدمي والتمويني في مدينة دير الزور اليوم على عمل مخبز الكرامة بحي الجورة في المدينة وجودة رغيف الخبز وأشرف على عمليات توزيعه مجانا للأهالي من خلال مراكز التوزيع التي افتتحت لهذه الغاية منوها بأهمية هذه العملية التي أثمرت بجهود من الحكومة بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار الوزير الغربي خلال زيارته مركز تخزين الحبوب إلى ضرورة توفير مستلزمات حمايته من الأمطار والعوامل الجوية والعمليات الإرهابية لكونه مخزونا استراتيجيا للمدينة.

وفي تصريح صحفي قال الغربي إن الأهل في دير الزور صامدون ونحن نجهز الدعم اللوجيستي لتعزيز صمودهم ونعمل على تأمين متطلباتهم.

وأضاف “إنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تأمين المواد التموينية المطلوبة ومواد التدفئة والوقود ونعمل جاهدين على تأمين كل ما يمكن أهلنا من الصمود” لافتا إلى أن الوزارة لن تتهاون أبدا مع من يعبث بالأمن الغذائى للمواطن حيث ستغلق أى منشأة مخالفة للمواصفات المطلوبة.

وخلال زيارته أحد التشكيلات المقاتلة أشار الغربي إلى الجهود والتضحيات التي يبذلها أبطال الجيش العربي السوري بالتعاون مع أبناء المدينة الشرفاء في الدفاع عن دير الزور وصون ترابها من رجس الإرهاب.

بدورهم أكد المقاتلون عزمهم على بذل دمائهم وأرواحهم في سبيل دحر الإرهاب والعمل على كسر الحصار الذي يفرضه الإرهابيون على مدينة دير الزور.