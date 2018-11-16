درعا- دعاء الرفاعي

دعا أعضاء مجلس محافظة درعا خلال جلسته الثانية من الدورة العادية الثانية للعام الحالي إلى حفر آبار إسعافية لتأمين مياه الشرب للعديد من التجمعات السكنية، وترميم طرق وتعبيدها في عدد من بلدات الريف الشمالي ومدينة ازرع، ودعم مدارس المحافظة وإعادة تأهيلها وترميمها بشكل أكبر، ولاسيما في مدينة الحارة وتزويد المدارس بخزانات مياه، والعمل بالسرعة القصوى على سد النقص الحاصل في الكادر الطبي بكافة الاختصاصات في مشافي المحافظة، ورفد المراكز الصحية في كافة المناطق بالكوادر الطبية والأجهزة الحديثة.

ودعا الأعضاء إلى تفعيل دور الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية في سبيل تأمين مستلزمات الإنتاج للموسم الزراعي الجديد، وتحسين وضع المياه والكهرباء وزيادة عدد ساعات الكهرباء لمديرية الأحوال المدنية في داعل نتيجة الضغط الكبير في عدد المراجعين، وتفعيل مخابز مدينة الشيخ مسكين، والعمل على تفعيل وحدة المياه في بلدة الحارة، ومعالجة شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير الكهرباء في درعا، والمطالبة بضرورة إنارة الشوارع الرئيسية وتعبيد الطرق وصيانة الأرصفة في مدينة ازرع.

أمين فرع درعا للحزب الرفيق حسين الرفاعي والرفيق المحافظ محمد خالد الهنوس أكدا استعدادهما لتأمين كافة المطالب والعمل على تلافي الأخطاء، داعين إلى ضرورة التعاون وبذل أقصى الجهود الممكنة لمحاربة الفساد والنهوض بالواقع الخدمي في المحافظة بعد تحريرها من رجس الإرهاب، مشيرين إلى أن المحافظة لا تألو جهداً في تأمين سبل المعيشة واحتياجات المواطنين في كافة القرى والبلدات من خبز ومياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وتأمين مادة المازوت لزوم عمل الزراعة والصناعة والتدفئة، لافتين إلى تحسن المساحة المزروعة بالقمح بزيادة40 ألف هكتار مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بفضل الاستقرار الكبير الذي شهدته المحافظة مؤخراً.