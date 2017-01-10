تأمين فرص عمل وأدوية للمسنين.. أبرز مطالب أسر الشهداء في السويداء

تقديرا لتضحيات الشهداء ومتابعة شؤون ذويهم زار محافظ السويداء عامر ابراهيم العشى اليوم عددا من اسر شهداء الجيش العربى السورى وقوى الامن الداخلى فى قرى نمرة شهبا وام ضبيب وتيما بريف المحافظة الشمالى الشرقي

واطلع المحافظ على اوضاع اسر الشهداء واستمع الى احتياجاتهم ومتطلباتهم والتى تركزت فى معظمها حول تأمين فرص عمل لبعض ذوى الشهداء لدى الاسر التى لا يوجد لديها معيل وتأمين بعض الادوية والخدمات العلاجية لعدد من آباء وأمهات الشهداء كبار السن.

وأكد العشى حرص المحافظة على متابعة اوضاع اسر الشهداء والاطمئنان عليهم بشكل دائم ومعالجة وتوفير متطلباتهم وايلائها كل الاهتمام وهو اقل ما يمكن تقديمه لذوى الشهداء الذين ربوا ابناءهم على قيم الرجولة والبطولة والفداء فلبوا نداء الوطن وضحوا بأرواحهم الطاهرة دفاعا عن كرامته وعزته.

واعرب ذوو الشهداء عن اعتزازهم وفخرهم بشهادة ابنائهم فداء للوطن الذى ترخص فى سبيله كل التضحيات مؤكدين ان الدفاع عنه واجب مقدس ودماء الشهداء ستبقى قناديل نور تضيء الطريق امامهم وأمام كل الشرفاء للسير على خطاهم فى الذود عن الوطن ضد ما يتعرض له.

شارك بالجولة رئيس مجلس المحافظة عصام الحسين ومدير فرع الهلال الاحمر العربى السورى ربيع ملحم وعدد من المعنيين بمتابعة شؤون الشهداء والجرحى بالمحافظة