تأمين مستلزمات الإنتاج.. أبرز مطالب الفلاحون في عدد من المحافظات

طالب أعضاء مؤتمر اتحاد فلاحي دمشق بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعي بالأنواع والكميات المناسبة من أدوية وأسمدة وبذار وزيوت وآليات، وتخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي ليصبح قادرا على منافسة الأسواق الخارجية وتأمين المقنن العلفي لكل أنواع الثروة الحيوانية وتخفيض أسعار الأعلاف.

ودعوا خلال مؤتمرهم الذي عقد تحت عنوان “عندما يكون الفلاح بخير… يكون الوطن بخير” إلى الإسراع بدفع تعويضات للفلاحين المستملكة أراضيهم والابتعاد عن استملاك الأراضي المشجرة والمستثمرة زراعيا، مؤكدين ضرورة دعم المحروقات المستخدمة بالإنتاج الزراعي ونشر الزراعة العضوية للحصول على منتج زراعي نظيف وإقامة مخابر تحليل تربة في مديرية الزراعة بريف دمشق ليتمكن الفلاحون من معرفة أنواع السماد الواجب إضافته للتربة وإنشاء صندوق دعم الصادرات.

وطالب فلاحو الحسكة بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتخفيض أسعارها وخاصة المحروقات والكهرباء ورفع أسعار المحاصيل الزراعية بما يتناسب مع أسعار مستلزمات الإنتاج.

ودعا الفلاحون خلال انعقاد مؤتمر اتحاد الفلاحين في الحسكة إلى الإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى الحسكة وتأمين جريان المياه في سرير نهر الخابور من خلال التوسع في حفر الآبار الارتوازية، وتطوير الخدمات المقدمة للريف وإلغاء الديون المترتبة على الفلاحين بشكل كامل وتخفيض نسبة الفائدة على القروض الزراعية وتوزيع أراضي أملاك الدولة وأراضي الاستيلاء توزيعا نهائيا على الفلاحين والتوسع في الزراعات المروية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن.

وبدورهم طالب أعضاء المؤتمر السنوي لاتحاد الفلاحين في طرطوس بتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية وبيعها للفلاح بسعر التكلفة بما يضمن توفير الوقت والجهد والعمل على استمرار استجرار الأسمدة مع بداية كل موسم.

ودعا الأعضاء للإسراع بمعالجة قضية الأراضي المملوكة على الشيوع والتي تبلغ مساحتها “3000” هكتار بدون تحديد وتحرير كمنطقة الصفصافة والقدموس والشيخ بدر والتي تحتاج جميعها إلى معاملات إفراز رضائي او قضائي وحصر إرث وسجل بالأحوال المدنية.