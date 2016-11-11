تأمين مستلزمات العمل لحرفيي المنطقة الصناعية ببلدة رساس بالسويداء

أكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي أن المحافظة جاهزة لتأمين كل مستلزمات العمل لجميع الحرفيين الذين يعملون في المنطقة الصناعية ببلدة رساس.

وأشار المحافظ خلال اطلاعه أمس على سير العمل واحتياجات الحرفيين بالمنطقة الصناعية إلى أنه سيتم تحسين واقع التغذية الكهربائية، بحيث تتوافر الكهرباء من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحاً، ومن الساعة الواحدة وحتى الرابعة بعد الظهر، اضافة إلى توزيع مادة المازوت على الحرفيين لزوم تشغيل المولدات كل 15 يوماً، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بواقع الخدمات والبنى التحتية من قبل بلدية رساس من حيث النظافة وتحسين واقع الطرق.

بدوره بين مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة السويداء المهندس نضال نوفل أنه سيتم مطلع العام القادم تركيب 11 محطة كهروضوئية في مناطق مختلفة من المحافظة ومن بينها بلدة رساس، بما يسهم في تحسين واقع التغذية الكهربائية في البلدة والمنطقة الصناعية فيها، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.