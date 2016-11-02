تأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ 16 للتشامبيونز ليغ

جدد فريق أتلتيكو مدريد انتصاره على ضيفه روستوف الروسي في المباراة، التي جرت بينهما، يوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني، وذلك في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح الهداف الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل عند الدقيقة 28 بتسدية جميلة من داخل منطقة الجزاء تابع الكرة في شباك الحارس الروسي سوسلان دجانايف.

ورد الإيراني المتألق سردار آزمون بهدف التعادل للفريق الروسي، بعد دقيقتين فقط، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين السلوفاكي يان أوبلاك حارس الروخي بلانكوس.

لكن النجم أنطوان غريزمان عاد في الوقت القاتل وانتزع هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الأخيرة المحتسبة بدلا عن الضائع من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب “فيسنتي كالديرون” في العاصمة مدريد.

وكان فريق روستوف الروسي، المشارك لأول مرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قد خسر على أرضه أيضا، أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف وحيد في مباراة الذهاب، التي جرت بينهما، يوم الأربعاء 19 تشرين الأول الماضي.