تأهل زفيريف إلى ربع نهائي شانجهاي

صعد اللاعب الألماني، ألكسندر زفيريف، إلى ربع نهائي بطولة شانجهاي، بعد التغلب على نظيره الأسترالي أليكس دي مينار، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-1) و(6-4).

وبات زفيريف بذلك على بعد انتصار واحد، من ضمان التأهل إلى البطولة الختامية، للموسم الثاني على التوالي.

كما أصبح اللاعب الأكثر تحقيقًا للانتصارات، هذا الموسم، بواقع 48 انتصارًا، مناصفة مع النمساوي، دومينيك تيم.

وسيواجه زفيريف في ربع النهائي اللاعب البريطاني، كايلي إدموند، الذي تغلب بدوره على التشيلي نيكولاس جاري، بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(6-3)، في غضون 90 دقيقة.