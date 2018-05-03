تأهل كفيتوفا إلى المربع الذهبي لدورة براغ

بلغت النجمة التشيكية بترا كفيتوفا الدور قبل النهائي لدورة براغ التشيكية للتنس، البالغ مجموع جوائزها نحو 226 ألف دولار.

وجاء تأهل النجمة التشيكية المصنفة ثانية، على حساب مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا، المصنفة ثامنة، إثر تغلبها عليها، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الخميس.

وستواجه بترا كفيتوفا، في الدور قبل النهائي، اللاعبة الصينية شواي تشانغ، المصنفة سادسة، التي فازت بدورها على الإيطالية جاسمين باوليني، بمجموعتين من دون رد أيضا، بواقع: (6-4) و(6-3).