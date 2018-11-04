تأهل 25 ألف طالب لتصفيات المرحلة الثانية من منافسات الأولمبياد العلمي

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم تأهل 25 ألفاً و272 طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات إلى تصفيات المرحلة الثانية على مستوى المناطق من منافسات الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري 2018-2019 بمواد (الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء).

وحددت الهيئة في إعلانها موعد تصفيات المرحلة الثانية على مستوى المناطق من منافسات الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري يوم الأحد 11-11-2018.

وكانت الهيئة أجرت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بالتعاون مع وزارة التربية اختبارات المرحلة الأولى من المنافسات على مستوى المدارس بالتوقيت نفسه ولمدة ساعة ونصف الساعة في جميع المحافظات حيث اختار كل طالب مشارك مادة علمية واحدة من مواد الأولمبياد ووضعت نماذج الأسئلة من اللجان العلمية المركزية في إدارة الأولمبياد العلمي السوري.

وتقام منافسات الأولمبياد العلمي السوري بطريقة هرمية ومتتالية تبدأ بالمدارس ومن ثم على مستوى المناطق وبعدها على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى سورية لتبدأ بعدها رحلة التأهيل والتدريب بدءاً من المحافظات وصولاً إلى التدريب المركزي من خلال الملتقى العلمي الذي يقام بدمشق في صيف كل عام استعداداً للمشاركات العالمية.