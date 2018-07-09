تأهيل المظهر الجمالي لمدخل حماة الشمالي

بهدف تحسين المظهر الحضاري والجمالي لمدخل مدينة حماة الشمالي ينفذ مجلس المدينة حاليا جملة من الأعمال في موقع دوار السباهي والمحاور والمنصفات والجزر الطرقية وشبكات الإنارة في الموقع.

وأوضح المهندس رضوان العلواني رئيس مجلس المدينة أن أعمال التحسين والتجميل تشمل تأهيل السور المحيط بالدوار وزراعة أشجار العفص السياجي في محيط الدوار وتشذيب أشجار النخل المنتشرة في المكان مع إزالة الأشجار والشجيرات التالفة وإعادة تأهيل البحرة وتأمين تعبئتها بالمياه وتشغيل نوافيرها.

وأضاف العلواني: إن الأعمال المنفذة تتضمن أيضا صيانة أعمدة وأجهزة الإنارة وزراعة مرج أخضر في محيط البحرة مع إمكانية تأمين شبكات إنارة ملونة لها وزراعة ما يلزم من أشجار وشجيرات ومساكب ورد ضمن الدوار.