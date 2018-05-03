تأهيل حراجي وزراعي لعقدة البصّة

اللاذقية- مروان حويجة

أنهت مديرية زراعة اللاذقية أعمال إعادة تأهيل عقدة البصة الطرقية بإزالة كافة الإشغالات والعوائق التي كانت منتشرة بكثافة في تلك المساحة مسببة إعاقة الرؤية والتلوث البصري. وذكر مدير الزراعة المهندس منذر خيربك أنه تمت إزالة وترحيل القمامة ونواتج المعامل المتراكمة في الموقع إلى مكب البصة بكمية 300 شاحنة، ونقل تربة زراعية إلى 60% من مساحة موقع العمل وفرشها وتسوية الجزُر الموجودة تمهيداً لإعادة زراعتها، مع زراعة 50% من الجزُر الموجودة لإعطاء وجه المرج الأخضر والغطاء النباتي بطابع جمالي طبيعي، أما باقي أعمال تأهيل الموقع فستقوم بها الجهات المعنية بإنهاء العمل لتأخذ العقدة مظهرها الجمالي النهائي، وقد تم إنجاز هذا العمل بالتعاون بين كوادر دائرتي إدارة وتنظيم الغابات في قسم الحراج والغابات، و دائرة الهندسة والنقل وبمتابعة حثيثة من المديرية.