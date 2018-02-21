السورية للتجارة تعيد تأهيل صالاتها ومراكز البيع بريف دمشق

أنهى فرع السورية للتجارة بريف دمشق تأهيل عدد من صالات ومراكز للبيع في يبرود وقطنا والسيدة زينب وصالة لبيع الغذائيات في مجمع قدسيا وتم وضعها في الخدمة وتزويدها بتشكيلة واسعة من المواد الغذائية والتموينية وغيرها بأسعار تنافسية.

مدير الفرع احمد الحناوي قال أنه سيتم الانتهاء من تأهيل قسم الخضار والفواكه بمجمع قدسيا خلال أيام. كما أن العمل جار لإعادة تأهيل صالة بيع في الضاحية العمالية بعدرا وهي باتت في مراحلها النهائية إضافة إلى إنجاز مجمع مدينة الزبداني خلال هذا العام ومركز بيع الجملة في المدينة.

وبين الحناوي أن هناك خطة لتطوير آلية العمل لبعض المجمعات والصالات المنتشرة في مدن ومناطق المحافظة حسب الامكانيات والكثافة السكانية هذا العام مثل مجمع النبك والكسوة والقطيفة وصالات عين التينة ومعلولا وأشرفية الوادي وجديدة الوادي، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز أيضاً على إعادة تأهيل صالات ومراكز للبيع في المناطق التي أعاد بواسل الجيش العربي السوري الأمن والأمان اليها مثل مجمع مدينة داريا.

وحسب الحناوي يوجد 82 مركزا للبيع موزعة في المناطق الآمنة بالمحافظة تتوفر فيها تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والتموينية والخضار والفواكه ومختلف المستلزمات الأخرى من البسة وأحذية وكهربائيات وسجاد تلبي أذواق المواطنين وتتمتع بجودة عالية وأسعار منافسة. فيما تقوم السيارات الجوالة التابعة للفرع والبالغة نحو 30 سيارة بتأمين احتياجات المواطنين ومستلزماتهم وبيعها في المناطق التي لا توجد فيها صالات أو مراكز بيع.

وأشار الحناوي إلى الدور المهم الذي تقوم به السورية للتجارة في دعم الفلاح ومساعدته في تسويق محاصيله في مراكز وصالات السورية بشكل مباشر وبما يحفظ حقوقه مثل البطاطا والتفاح والحمضيات، مبيناً أنه تم تسويق نحو 800 طن من مادة التفاح في صالات فرع ريف دمشق علماً أنه يتم تخزين جميع المحاصيل في وحدتي التبريد بالديماس والكسوة والتي تضم 44غرفة تبريد.