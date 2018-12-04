تأهيل مكتبتي المشاريع والمراجع في قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بجامعة دمشق

انطلاقا من حاجة الطلاب المتزايدة لارتياد مكتبات كلياتهم واستثمارها في مسيرتهم العلمية قام فريق شبابي من طلبة قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في جامعة دمشق بإعادة تأهيل مكتبتي المشاريع والمراجع في قسمهم لتشكلا وجهة حقيقية للطلاب والباحثين.

وبينت نيرمين محمد أحد أعضاء الفريق المتطوع أن مجموعة من طلاب القسم قامت بتأهيل مكتبة مشاريع تخرج الطلاب ورسائل الدراسات العليا وأرشفتها إلكترونيا إلى جانب افتتاح مكتبة لمراجع العلمية العربية والأجنبية في القسم قائلة: “إن وجود المكتبة وإتاحتها أمام الباحثين يعتبر شرطا أساسيا في تصنيف وترتيب الجامعات عالميا”.

وأضافت أن العمل بدأ بإعادة تأهيل وتنظيم مكتبة المشاريع وفصلها عن مكتبة المراجع بطريقة تسهل وصول الطلاب والباحثين إلى المراجع المقصودة بعد أرشفتها وتبويبها بما يسهل التعامل معها.

المتطوعة محاسن الطالب بينت أنه تم تنظيم المراجع العلمية والكتب القيمة التي تحتويها المكتبة داخل الخزائن الخشبية المخصصة، إضافة إلى وضع طاولات في وسط مكتبة المراجع التي تم تأهيلها وعدد من الكراسي حولها ليتمكن الطالب من استخدام أي مرجع للقراءة أثناء تواجده في المكتبة.

أما فيما يتعلق بمكتبة المشاريع فذكرت الطالب أنه تم فرز مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه وتوزيع المشاريع ضمن أماكن محددة حسب الأعوام لينطلق بعد ذلك العمل على الأرشفة الإلكترونية وترقيم المشاريع حسب العام الدراسي واسم الدكتور المشرف.