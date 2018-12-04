تاربيشيف: شارابوفا قادرة على استعادة صدارة التصنيف

يأمل شامل تاربيشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس، في قدرة اللاعبة الروسية ماريا شارابوفا على العودة إلى القمة من جديد، وذلك بعدما عانت صاحبة الخمس ألقاب في البطولات الكبرى بسبب تعرضها للعديد من الإصابات هذا الموسم.

وقال تاربيشيف، في تصريحات نقلها موقع “tennisworldusa”: “في تنس السيدات، لا يوجد حاليًا بطلة واضحة قادرة على فرض هيمنتها، وبالنظر إلى المصنفات الـ12 الأوائل عالميًا، نجد أن أي منهن قادرة على الفوز بأي بطولة”.

وأضاف تاربيشيف: “إذا واصلت شارابوفا عملها الجاد، ستعود من جديد في العام المقبل بين المصنفات العشر الأوائل، بل بإمكانها اعتلاء صدارة التصنيف العالمي”.

وتابع: “سبق وأن صرحت شارابوفا كثيرًا برغبتها في المشاركة مرة أخرى في الأولمبياد، وبالتالي إنهاء هذا العام مبكرًا والحصول على وقت أكبر للإعداد للموسم المقبل”.

وأتم: “سيكون من الرائع مشاهدة شارابوفا في أولمبياد طوكيو 2020، وإذا تجنبت الإصابات وحافظت على جودتها العالية في التحرك وحصلت على فترة إعداد جيدة، أرى أن بإمكانها الفوز بالميدالية الذهبية”.