تايلاند تعلن تحرير أطفال الكهف

أعلنت القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية إخراج جميع أطفال الكهف ومدربهم، وظل الأطفال محاصرين داخل الكهف لأكثر من أسبوعين، حسب “رويترز”.

وأكدت وحدة القوات الخاصة خروج الأطفال “خرج الاثنا عشر عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير”.

ودخل الأطفال إلى كهف “تام لوانغ”، الذي يمتد لسبعة كيلو مترات وعلقوا فيه، استمرت عمليات البحث عن الفتية ومدربهم لمدة 10 أيام وتم العثور عليهم أحياء لكن في حالة ضعف بسبب الجوع.

وعثرت القوات الخاصة بالبحرية التايلاندية على الفريق بعد عملية بحث دولية شارك فيها 6 فرق من الوحدة البحرية التابعة للقوات الخاصة التي تقوم بعمليات برية وجوية وبحرية، مع 50 غواصا أجنبيا.

وتوفي غواص سابق في سلاح البحرية، أثناء مشاركته في مهمة إنقاذ الـ 12 صبيا مع مدربهم لكرة القدم، الجمعة 6 تموز، وفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.