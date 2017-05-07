تبسيطا للإجراءات.. بدء العمل بمبنى النافذة الواحدة بمجلس مدينة حمص

بهدف تبسيط الإجراءات والتخفيف عن المواطنين عناء التعب بدأ اليوم العمل مبنى النافذة الواحدة في مبنى مجلس مدينة حمص مقابل حديقة الدبلان بعد عمل استمر قرابة الشهر.

وأشار المهندس ناظم طيارة رئيس مجلس مدينة حمص إلى أنه تم اليوم افتتاح المبنى وهو أول نافذة واحدة تتبع للمجلس، لافتا إلى أنه تم حصر الخدمات التي يحتاجها المواطن وتسيير معاملات المواطنين في المجلس ضمن المبنى، كما تم تخصيص مدخل خاص له غير مدخل المجلس لتلافي الازدحام.

وأضاف طيارة: إن الخدمات التي يقدمها المبنى تتضمن عقود الإيجار والخدمات الالكترونية وتصديق اختام المخاتير وتعويض الأضرار وبراءة الذمة المالية والطوابع البريدية وتصوير الأوراق والالتزامات المالية المترتبة جراء المخالفات.

يشار إلى أنه يوجد 6 مراكز خدمة مواطن في المدينة تتبع لمجلس مدينة حمص تقدم خدمات متنوعة للمواطنين تشمل لا حكم عليه وبيانات الشؤون المدنية وجباية المياه والكهرباء والهاتف وجباية مجلس المدينة وعقود الإيجار وجباية المالية وغير موظف والمخاتير والمصرف العقاري والتجاري وجباية الهاتف ومعاملات مديرية النقل.