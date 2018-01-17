تتبع الواقعى الخدمي بالحسكة.. تعزيز الرقابة على عمل الجمعيات الخيرية

أكد محافظ الحسكة جايز الموسى استعداد المحافظة لتقديم الدعم والمساعدة لتسهيل عمل المنظمات الإغاثية والإنسانية، داعيا إلى تفعيل دور الرقابة على عمل الجمعيات الخيرية لضمان وصول المساعدات إلى كل المستحقين.

وخلال اجتماعه اليوم مع رؤساء مكاتب الأمم المتحدة العاملة في المحافظة لبحث واقع العمل الإغاثي والإنساني والخطط المقررة للعام الجاري نوه الموسى بجهود المنظمات والجمعيات العاملة في المحافظة والتي تقدم كل أنواع الدعم للمتضررين جراء الأعمال الإرهابية وللأسر الفقيرة، لافتا إلى أهمية زيادة حصة الدعم للمحافظة في خطة هذا العام ولا سيما ما يتعلق بالمواد والتجهيزات الطبية للمراكز الطبية المحدثة.

مدير مكتب منظمة اليونيسيف في المحافظة غسان مضية أشار إلى حجم العمل الذي تقوم به محافظة الحسكة والخدمات التي تقدمها للوافدين والمهجرين من جراء الأعمال الارهابية، داعيا إلى تنفيذ دورات تدريبية لكل العاملين في الجمعيات الخيرية والأهلية ومراقبتها وتقييم عملها، مؤكدا استعداد المنظمة لتقديم الدعم التام للمحافظة.

من جانبه دعا مدير صحة الحسكة الدكتور محمد رشاد إلى الاستجابة لجميع المطالب التي تقدمها مديرية الصحة وزيادة الدعم المقدم للقطاع الصحي والعمل على تخصيص غرفة في كل جمعية او منظمة لمعالجة بعض الأمراض وخاصة اللاشمانيا وتأمين الأنسولين لمرضى السكري.

مدير عام مياه الحسكة المهندس محمود العكلة أكد ضرورة الإسراع بتأمين مواد تعقيم مياه الشرب وإسهام المنظمات الدولية بإيصال المياه إلى التجمعات السكانية التي لا تصل إليها شبكات المياه وخاصة في أرياف الحسكة من خلال تأمين صهاريج والإسهام بشكل فاعل في صيانة وإصلاح المضخات والغواطس بمشاريع المياه المنتشرة في المحافظة