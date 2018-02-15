تتبع الواقع التمويني في درعا

أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس أهمية تشديد الرقابة التموينية وتكثيف الجولات على المحال والأسواق والمخابز بهدف ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وخلال الاجتماع الدوري للمعنيين بالقطاع التمويني بصالة المجمع الحكومي في درعا اليوم أشار المحافظ الى ضرورة العمل للتخفيف على المواطنين وتعزيز صمودهم بتأمين المواد الاستهلاكية والتموينية بأسعار مقبولة ضمن منافذ وصالات الدولة.

من جانبه لفت مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس وائل المفلح إلى أن المديرية نظمت الاسبوع الماضي أربعة ضبوط تموينية بحق تجار جملة في سوق الخضار لمخالفات تتعلق بالأسعار وتمت إحالتهم للقضاء أصولا. كما تم تنظيم ضبوط بحق موزع غاز وثلاثة معتمدين في مدينة درعا بسبب نقص وزن الاسطوانات وزيادة في سعر البيع، مبينا أن المديرية أرسلت إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عينات من الأجبان والألبان لتحليلها والتأكد من صلاحيتها وخلوها من الاضافات.

وأضاف المفلح أن الوزارة وافقت على إغلاق مخبز كمونة لمدة شهرين و تشديد الرقابة التموينية عليه بعد انتهاء فترة الاغلاق واستئناف عملية البيع.

بدوره مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة المهندس فريد السويدان لفت إلى تحسن مبيعات الفرع مقارنة بالعام الماضي وبلغت المبيعات خلال الشهر الماضي /270ر29/مليون ليرة سورية، مشيرا إلى مساعي الفرع وجهوده في تجهيز مركز بيع بلدة قرفا وافتتاحه بداية الشهر المقبل.

وأضاف أن الفرع تسلم 17 طنا من الحمضيات كهدية من محافظة اللاذقية تم توزيعها على الأهالي في محافظة درعا بإشراف اللجنة المشكلة لهذا الغرض.

من جهته أشار مدير مطحنة اليرموك المهندس حميدي الخليل إلى أن المطحنة وزعت الاسبوع الماضي 235 طنا من الدقيق فيما تم استجرار 191 طنا من القمح تمهيدا لطحنها، لافتا إلى أن رصيد المطحنة الآن 275 طنا من الدقيق و 47 طنا من النخالة العلفية سيتم بيعها للراغبين بسعر 63 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.

وبين مدير فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران علاء الفاعوري أن سعر بيع الطن الواحد من الاسمنت انخفض بمعدل 1200 ليرة سورية عن السعر السابق في درعا و 1100 ليرة سورية في ازرع استنادا للمسافة، مشيرا إلى وجود 583 طنا من الاسمنت كرصيد في مستودعات الفرع.