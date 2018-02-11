تتبع واقع المحروقات في السويداء…مطالبة بزيادة مخصصات المحافظة

قررت لجنة المحروقات بالسويداء تزويد مجموعة مشاريع السويداء بكمية 6000 ليتر مازوت لإنجاز المشروعات المتعاقد عليها والشركة السورية الليبية بكمية 14000 ليتر مازوت أسبوعياً عن طريق مديرية الموارد المائية وذلك لإنجاز أعمال حفر وإكساء عدد من الآبار إضافة إلى تزويد الثانوية الزراعية في بلدة المزرعة بكمية 2000 ليتر مازوت للتدفئة.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم حرمان معتمد لبيع مادة الغاز المنزلي في مدينة شهبا من استجرار ونقل وتوزيع المادة لمدة شهر لارتكابه مخالفات تموينية، إضافة إلى سحب ترخيص من موزع لمادة المازوت لمخالفة تتعلق بالنقص في الكيل.

ودعا محافظ السويداء عامر إبراهيم العشي إلى معالجة انتشار أكشاك ونقاط بيع مادتي البنزين والمازوت وقمع هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك بالتنسيق بين مجلس مدينة السويداء ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع المحروقات.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم إعداد مذكرة لوزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت يومياً من 19 طلبا حالياً إلى 24 طلبا ليتم تخصيص 14 طلبا منها لأغراض التدفئة بدلاً من 11 طلبا حالياً بما يسهم في إنجاز عملية توزيع الدفعة الثالثة على الأسر في المحافظة وبمعدل 100 ليتر لكل أسرة والبدء بتوزيع الدفعة الرابعة قبل نهاية موسم الشتاء الحالي.

وبين عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء مسؤول قطاع المحروقات حسين صافي أن نسبة توزيع مازوت التدفئة على المواطنين على مستوى المحافظة للدفعة الثالثة وصلت إلى 44 بالمئة عموماً مع تفاوتها بين منطقة وأخرى، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مديرية التربية بكمية 120 ألف ليتر من المازوت منذ بداية العام الجاري لتوزيعها على مدارس المحافظة لزوم التدفئة.

حضر الاجتماع المعنيين في المحافظة.

يشار إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها الماضي السماح لمحطات الوقود بالعمل يوم الجمعة مع الاستمرار بتطبيق جدول المناوبات لها داخل المدينة.