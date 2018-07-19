تتضمن انتاج سماد عضوي وأعلاف خضراء …أربع اتفاقيات بين وزارة الإدارة المحلية وأكساد

وقع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” يوم أمس أربع اتفاقيات تعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية في مجالات إنتاج السماد العضوي والبدائل العلفية ووقف تدهور الأراضي والتصحر.

وقال المدير العام للمركز الدكتور رفيق علي صالح في تصريح له: إن الاتفاقية الأولى تتضمن تنفيذ مشروع تحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي “كومبوست” ويهدف إلى إنتاج سماد عضوي طبيعي مخمر عالي الجودة لاستعماله كمحسن لخصائص الترب وزيادة الإنتاج وتطبيق الإدارة السليمة لمخلفات المزارع وإعادة تدويرها واستعمالها في المجال الزراعي والتقليل من استعمال الأسمدة الكيميائية للحفاظ على السلامة الصحية والبيئية وتخفيف التلوث.

وأضاف صالح: إن الاتفاقية الثانية تتعلق بتنفيذ مشروع البدائل العلفية الذي يتضمن إنتاج الشعير المستنبت ويهدف إلى توفير الأعلاف الخضراء على مدار العام وإفادة الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية من خلال رفع إنتاج الثروة الحيوانية وتوفير الوقت والمساحة من أجل الإنتاج وخفض تكاليف تخزين الأعلاف.

أما الاتفاقية الثالثة حسب صالح فتتعلق بتطبيق المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر لتقييم حالة تدهور الأراضي في سورية وتهدف الى مراقبة وتقييم تدهور الأراضي في مناطق الدراسة المختارة باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر في سورية.

وبين صالح أن الاتفاقية الرابعة تضمنت قيام المركز بإعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة المشاكل الناتجة عن الحرب على سورية من خلال تطبيق مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر ووضع استراتيجية وخطة إدارة متكاملة لمشاكل تدهور الأراضي الناتجة عن الحرب.

وقال صالح: إن هذه الاتفاقيات تعكس عمق التعاون بين الجانبين لما فيه خدمة المواطن والبيئة في سورية، مبينا أن مدة تنفيذ كل اتفاقية حددت بسنتين.

وقع الاتفاقيات من جانب وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ومن جانب أكساد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وذلك في مقر الوزارة بدمشق.