توتنهام يكسر عقدة ويملي ويهزم بورنموث

حقق توتنهام فوزا طال انتظاره في الدوري الإنجليزي على إستاد ويمبلي، ملعبه المؤقت، بفضل هدف كريستيان إريكسن، على بورنموث 1-0 اليوم السبت.

وضمن الفوز بقاء توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، بينما ظل بورنموث في المركز قبل الأخير بـ4 نقاط.

وكان توتنهام في خطر أن يصبح النادي الإنجليزي الوحيد في تاريخ الدوري الذي يحقق الانتصار في أول 4 مباريات خارج ملعبه، دون تذوق طعم الفوز في نفس عدد اللقاءات على أرضه.



وقدم توتنهام عرضا باهتا في الشوط الأول، وسنحت الفرص الأخطر للضيوف، لكن إريكسن هز الشباك أخيرا من لمسة رائعة بعد الاستراحة بدقيقتين.

وأهدر هاري كين فرصة جيدة لأصحاب الأرض، وألغى الحكم هدفا له لكن لم تكن المباراة سهلة على توتنهام حيث تصدى حارسه هوجو لوريس لفرصة خطيرة من ديفو مهاجمه الأسبق.