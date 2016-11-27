تتويج روزبرغ باللقب العالمي للفورمولا وان

للمرة الأولى توج سائق مرسيدس، الألماني نيكو روزبرغ بلقب بطولة العالم للفورمولا وان في مسيرته بعد إنهائه الجولة الختامية في أبوظبي بالمركز الثاني وراء الفائز بالسباق لويس هاميلتون.

وفاز زميل روزبرغ البريطاني لويس هاميلتون بالسباق لكن ذلك لم يكن كافيا لكي يتوج باللقب العالمي للموسم الثالث على التوالي، لأن السائق الألماني كان بحاجة للمركز الثالث لحسم اللقب للمرة الأولى، حتى لو فاز زميله بالسباق.

وتقدم هاميلتون في نهاية السباق على روزبرغ والألماني الآخر سيباستيان فيتل (فيراري).

جدير بالإشارة، إلى أن الألماني الآخر سيباستيان فيتيل، سائق فيراري، قد حل ثالثا في هذا السباق.

وأصبح روزبرغ ثالث سائق ألماني يحصد اللقب بعد مايكل شوماخر وسيباستيان فيتل.

وللمرة الثانية في التاريخ يفوز أب وابنه ببطولة العالم، حيث نال كيكي روزبرغ اللقب في 1982، بينما كان البريطاني غراهام هيل وابنه ديمون أول من فعلا ذلك.