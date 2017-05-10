تثقيف الاطفال “ميدانيا” في السقيلبية

ضمن النشاط الدوري للمركز الثقافي العربي في مدينة السقيلبية قامت أسرة المركز بزيارة إلى روضة السوسن في المدينة للقيام بقراءة قصصية لأطفال الروضة.

وتم خلال الزيارة قراءة بعض قصص الأطفال التي تحمل الكثير من العبر والأهداف التربوية والاستماع الى أسئلة الأطفال عن مغزى القصص ومعاني بعض الكلمات الغريبة على أسماعهم.

وقال مدير المركز الثقافي في السقيلبية مطانيوس قسطون في تصريح له: إن مثل هذه الجولات أصبحت ضرورة ملحة لأننا بأمس الحاجة لأن نقف إلى جانب الطفل وندعم شخصيته ونقويها من أجل أن ينشأ تنشئة سوية أساسها الحياة الطيبة والسلام والأمان وزرع بذور المحبة والتسامح فيهم.

وأضاف: إن الطفل هو أمل الوطن ومستقبله ودعامته الأساسية ومن الضروري أن نشعر هؤلاء الأطفال وهم في سنواتهم الأولى أننا معهم وأننا نتابع التفاصيل الصغيرة التي تهمهم ونشجعهم على العلم والتعلم”.