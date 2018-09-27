تجارب أدبية شابة في ملتقى سلمية للإبداع القصصي

حفل ملتقى سلمية الأول للإبداع القصصي بتجارب متنوعة في كتابة القصة القصيرة لمجموعة من الأدباء واغلبهم من جيل الشباب.

الملتقى الذي أقيم في المركز الثقافي العربي في مدينة سلمية افتتح بعرض فني فلكلوري لفرقة المركز تلاه تكريم للقاص محمد عزوز حيث قدم الأديبان نزار نجار ومهتدي غالب ندوة تعريفية حوله شملت قراءة في أعماله الأدبية مركزين على مجموعته القصصية الأخيرة “جدراني أولى” إضافة إلى محطات من حياته وتجربته.

ثم قدم الأديب عزوز مشاركة قصصية بعنوان “جدراني أولى” من مجموعته التي حملت العنوان ذاته كما كان للقصة القصيرة جدا حضورها حيث قرأ القاصون فاتن بركات وسهير مصطفى وجلال مقصود مجموعة من أعمالهم التي حرصوا فيها على المفارقة وتكثيف الفكرة إضافة الى التعريف بهذا النموذج من القص.

وألقى القاصون حنان درويش ونزار كحلة وسوسن حيسو نماذج من نتاجاتهم في القصة القصيرة التي حمل معظمها طابعا إنسانيا ووجدانيا.