تجارة اللاذقية تضبط لحوما غير صالحة للإستهلاك البشري في البسيط

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية أمس 3 محال لبيع اللحوم في منطقة البسيط بريف المحافظة، تقوم بذبح إناث الغنم والذبح خارج المسلخ وتحوي كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد نجم أن المديرية نظمت دوريات مفاجئة على منطقة البسيط بريف المحافظة ضبطت خلالها 3 محال لبيع اللحوم تحوي نحو 200 كيلوغرام من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، لافتاً إلى أن المديرية نظمت الضبوط اللازمة بحق المخالفين وصادرت كميات اللحوم المخالفة.

وكانت المديرية ضبطت أول أمس أكثر من 10 آلاف عبوة من الشامبو ومواد التنظيف والتجميل والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية في بلدة كرسانا.