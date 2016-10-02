تجارة حلب تضبط مشتقات نفطية ومواد إغاثية محتكرة للإتجار بها

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أمس كميات من المواد المختلفة التي كانت مخزنة في مستودع بحي حلب الجديدة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ابراهيم ابراهيم أنه من خلال تكثيف الدوريات في مختلف الأحياء السكنية والأسواق، تمكنت إحدى الدوريات من ضبط مستودع في منطقة منيان بحي حلب الجديدة يحتوي على 5200 ليتر مازوت وبرميل من مادة البنزين و23 كرتونة من البسكويت المنتهي الصلاحية، وكميات من المواد الإغاثية المنوعة كانت مخزنة بهدف الاتجار بها في السوق السوداء.

ولفت ابراهيم إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وما يزال البحث مستمرا عن صاحب المستودع الذي توارى عن الأنظار.