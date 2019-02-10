تجارة حماة: تسيير سيارات جوالة لبيع الحمضيات والتفاح

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة بتسيير سيارات جوالة في أحياء مدينة حماة وريفها لبيع مادتي الحمضيات والتفاح للمواطنين بجودة وأسعار منافسة للسوق.

وبين مدير فرع المؤسسة المهندس بسام سلامي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة البيع المباشر من الفلاح إلى المستهلك دون حلقات وسيطة موضحا أنه يتم استجرار مادة الحمضيات من الفلاح بشكل مباشر في محافظات طرطوس واللاذقية من أصناف الليمون والكريفون وأبو صرة والكرمنتينا وغيرها.

وأضاف سلامي: إن المؤسسة حددت أسعار الحمضيات مبيع السيارات الجوالة بأسعار أقل من السوق بنسبة تصل إلى 25 بالمئة تقريبا فسعر كيلو الحمضيات من 100 ليرة وما دون حسب أصنافه المتعددة أما بالنسبة للتفاح من أصناف الغولون والستاركن والموشح فسعر كيلو التفاح بين 125 و 225 ليرة.

ولفت سلامي إلى أن الفرع بصدد التحضير لافتتاح منافذ بيع جديدة في كل من سيغاتا والجافعة بريف المحافظة الجنوبي الغربي في إطار الخطة الموضوعة لتأكيد عمليات التدخل الإيجابي في الأسواق ومنع الاحتكار وتوفير المواد الأساسية للمواطنين وتلبية متطلباتهم بأسعار منافسة.