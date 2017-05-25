تجارة حماة تضبط مستودعان للمواد الإغاثية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة اليوم مستودعين ضمن حيي جنوب الملعب والبرناوي بالمدينة لحيازتهما مواد غذائية مجهولة المصدر وإغاثية غير مخصصة للبيع بغرض الإتجار بها بشكل غير مشروع.

ودعا محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري مديرية التجارة الداخلية إلى التدقيق في عدد من المستودعات والمخازن التجارية بالمدينة لضبط المخالفات، مشيراً إلى أنه تبين خلال تدقيق محتويات مستودع حي جنوب الملعب وجود معونات إغاثية تشمل الأرز والعدس والسكر والبرغل والزيت النباتي والفول والفاصولياء تتم إعادة تعبئتها وتغليفها تمهيداً لطرحها بالأسواق بحلة جديدة وبطريقة غير قانونية في حين أن مستودع حي البرناوي يحتوي كميات من الزيت النباتي مجهول المصدر.

وشدد المحافظ على أن الإتجار بالمعونات الإغاثية الغذائية أمر غير مشروع وأن المحافظة ماضية في محاسبة المخالفين لضمان وصول المعونات لمستحقيها الفعليين.