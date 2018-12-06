تجارة حماة تنظم ضبوطا تموينية بحق محلات تجارية

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة ضبوطا تموينية بحق محلات تجارية لارتكابها مخالفات تتعلق بحيازة مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المنشأ.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة زياد كوسا إنه تم ضبط ومصادرة كميات من الأسماك الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري لدى عدد من الباعة في سوق 8 آذار مع تنظيم 10 ضبوط أخرى بحق أصحاب الأفران ومعتمدي الخبز بسبب تلاعبهم بوزن الخبز.

وأشار كوسا إلى أن عناصر المديرية نظموا أيضا 32 ضبطا بحق مستودعات ومحلات تجارية لحيازتها مواد مهربة مجهولة المنشأ وكذلك 3 ضبوط أخرى جراء حيازة مواد منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المخالفين.