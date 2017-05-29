تجارة حمص تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال جولاتها على عدد من الاسواق في المدينة مواد غذائية مخالفة ومنتهية الصلاحية.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود الصليبى أنه تم مساء أمس ضبط عدد من عبوات التين المجفف المخالفة للمواصفات في أحد المحال التجارية بحى الانشاءات، حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المحل بمخالفة حيازة وعرض تين مجفف مخالف للبيع، كما تمت مصادرة كامل الكمية ليصار الى اتلافها بمحضر اتلاف نظامي.

واضاف الصليبي انه تم ايضا ضبط عدد من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في أحد المحال التجارية بحي المخيم، تضمنت بسكويتا وعجينة بيتزا وبهارات مختلفة ومواد أخرى، من ماركات مختلفة حيث تم تنظيم الضبط التموينى اللازم بمخالفة حيازة وعرض مواد منتهية الصلاحية للبيع، كما تمت مصادرة كامل الكمية ليصار الى اتلافها بمحضر اتلاف نظامي.

هذا ووضعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص خطة خلال شهر رمضان المبارك لتشديد الرقابة على الاسواق والمحال التجارية ومنع حالات الغش والاحتكار.