تجارة ريف دمشق تضبط معملا يحوي مواد غذائية فاسدة في جرمانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أمس معملاً يحوي مواد غذائية فاسدة في منطقة جرمانا بريف دمشق.

وفي بيان لها أوضحت المديرية أنها ضبطت معملا فيه 86 برميلاً يحوي مواد غذائية فاسدة، واتخذت بحق صاحبه الإجراءات القانونية الرادعة.

وكانت مديرية حماية المستهلك بريف دمشق نظمت الأسبوع الماضي 175 ضبطاً منها 61 مخالفات جسيمة شملت سبعة أفران لتوقفها عن العمل دون إعلام المديرية وعدم تصنيع كامل المخصصات ونقص وزن وسوء صناعة الخبز، و 9 معامل كونسروة ومواد غذائية لحيازة مواد فاسدة ودقيق تمويني والغش في ذات البضاعة وبطاقة البيان والإتجار بتهريب مادة البنزين و 45 ضبط بحق أصحاب سرافيس لعدم الإعلان عن بدل خدمات وتقاضي زيادة بأجور النقل.