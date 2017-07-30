تجاهل أعراض هذا المرض يهدد بالعقم ؟.

حذر اختصاصي التوليد والجراحة النسائية ورئيس قسم التوليد في مشفى تشرين الجامعي الدكتور حسن صالح من تجاهل أعراض مرض المبيض متعدد الكيسات والتأخر في علاجه كونه قد يسبب عقما دائما لدى السيدات.

ومتلازمة المبيض متعدد الكيسات اضطراب هرموني شائع بين السيدات في سن الإنجاب حسب الدكتور صالح الذي يبين أن أبرز أعراضه اضطراب الدورة الشهرية والشعرانية المفرطة في مناطق معينة من الجسم والبدانة وغيرها.

وفيما يخص العلاج يقول الاختصاصي إن “الكشف المبكر عن المرض يسهم في الحد من اختلاطاته حيث توصف أدوية لضبط الأعراض وفي الحالات المتقدمة نلجأ إلى التنظير الجراحي وتثقيب المبيض”.

يذكر أن الدراسات الطبية الحديثة تربط بين إهمال تدبير متلازمة المبيض متعدد الكيسات وازدياد خطر الاصابة بداء السكري والأمراض القلبية ومؤخرا السكتة الدماغية.