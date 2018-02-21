تجاوز خطة زراعة البقوليات في الغاب

وصلت المساحات المزروعة بمحاصيل البقوليات الغذائية في الأراضي الواقعة تحت إشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة منذ بداية عمليات الزراعة إلى نحو 2300 هكتار من أصل الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 1550 هكتارا.

وقال مدير عام الهيئة المهندس غازي العزي اليوم أن أهم محاصيل البقوليات الغذائية التي تتم زراعتها في منطقة الغاب هي الفول والبازلاء والحمص والعدس، مبيناً أن عمليات زراعة هذه المحاصيل ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بسبب الطلب الكبير على مختلف أصنافها وعائدها المادي الجيد وانخفاض مستلزمات الإنتاج مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

وتستمر زراعة مختلف محاصيل البقوليات الغذائية في أراضي منطقة الغاب حتى أواخر الشهر الجاري.