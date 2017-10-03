تجربة ناجحة للسباح عزام ضاهر بالسباحة من جبلة إلى اللاذقية

ضمن فعالية أقيمت بمناسبة “أعياد التشرينين” والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب قام سباح المسافات الطويلة عزام ضاهر بنجاح بالسباحة من شاطئ مدينة جبلة وصولا إلى الكورنيش الجنوبي بمدينة اللاذقية.

وقال ضاهر: نفذت عدة محاولات للسباحة الطويلة ضمن شاطئ جبلة ولمسافة 12 كم قبل أن أقوم اليوم بتجربتي في السباحة من جبلة إلى اللاذقية لمسافة 20 كم في إطار التحضيرات للمشاركة في سباق المسافات الطويلة القادم بطرطوس.

وأوضح أيمن أحمد رئيس اللجنة التنفيذية باللاذقية أن سباحي المحافظة ورياضتها بشكل عام أثبتوا وجودهم محليا ودوليا وسيكون هناك محاولة ثانية للبطل ضاهر من طرطوس إلى اللاذقية .