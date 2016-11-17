تجريد القوات البحرية البريطانية من الصواريخ

من المقرر تجريد القوات البحرية البريطانية من صواريخ “هاربون”، وسحبها، وهي صواريخ مضادة للسفن، من الخدمة بسبب تقادمها.

إلا أن بريطانيا لا تملك حاليا صواريخ مماثلة أخرى، وبالتالي فإن أسطولها يصبح أسطولا بلا صواريخ عندما يتخلص من صواريخ “هاربون” بحلول عام 2018.

وأفادت مجموعة “جين” الإعلامية البريطانية بمواصلة العمل في مشروع إنشاء الصاروخ الجديد المسمى بـ”سي فينوم” الذي يمكن أن يكون بديلا لصاروخ “هاربون”، ولكن يُتوقع أن يدخل هذا الصاروخ الخدمة العسكرية في عام 2020.

وليس هذا فقط، بل يقل البديل المنتظر كفاءةً عن صاروخ “هاربون”، ويبلغ وزن رأسه الحربي 30 كيلوغراما مقابل 225 كيلوغراما وزن رأس صاروخ “هاربون”.