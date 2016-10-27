تجسيد ماتعرضت له حلب من إرهاب بمعرض للتصوير الضوئي في موسكو

افتتح في العاصمة الروسية موسكو معرض للتصوير الضوئي بعنوان “الإنسانية المغيبة” للفنان والمصور السوري آكوب وانيسيان، الذي جسد من خلال أعماله ما تعرضت له مدينة حلب الصامدة من إرهاب وتدمير وتخريب، وما يعانيه سكانها على يد حاملي الفكر الظلامي التكفيري الإرهابي الغريب عن تصورات الإنسان السوري وقيمه الحضارية.

وأقيم المعرض أول أمس في متحف “حضارات الشرق” الحكومي بالتعاون مع السفارة السورية في موسكو، وبحضور العديد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وبعض المسؤولين في الحكومة الروسية والمئات من الزائرين الروس والعرب والسوريين.

ورأى الحاضرون أن أعمال الفنان وانيسيان تعتبر وثائق تسجيلية تضاف إلى الملفات الأخرى لجرائم التنظيمات الإرهابية في سورية ورعاتهم الإقليميين والدوليين، كما ترصد فظاعة القتل والدمار والتشريد خلال أكثر من خمس سنوات من حرب ظالمة يشنها الغرب ضد أبناء الشعب العربي السوري بأدوات إرهابية.

وقال وانيسيان: أسجل بأعمالي الجرائم الإرهابية في سورية وخاصة في حلب مسقط رأسي وأرصد بها ما يجري بشكل عام إذ إن ما أصاب حلب أصاب سورية، وإنني إذا استطعت أن أفعل شيئا ما لوطني فاعتبر ذلك بالنسبة لي إنجازا كبيرا إذ لا يوجد شيء أغلى من الوطن.

وأعرب وانيسيان عن أسفه لأن الإعلام الغربي لا يريد أن يرى أو يسمع شيئا عن معاناة السوريين من الارهاب، مشددا في الوقت ذاته على وحدة واستقلال سورية.

من جهته قال السفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد إن لوحات المعرض تعكس المآسي والمعاناة التي ألمت بالشعب العربي السوري، داعيا شعوب العالم إلى التضامن والتكاتف في لجم وباء الإرهاب الدولي ورعاته.

واضاف حداد: إن حلب لن تسمح للإرهاب التكفيري وداعميه تكرار ما فعله في تدمر المصنفة على لائحة التراث العالمي، كما أن عشاق القيم الإنسانية السمحة قيم المحبة والتسامح والسلام لن يسمحوا لظلاميي القرن الحادي والعشرين، أن يستمروا باغتيال بسمات الأطفال ومصادرة أحلام الأجيال وحقها في العيش بكرامة وأمن وطمأنينة.

ونوه حداد بصمود الشعب السوري وجيشه وقائده وبأنصار القانون الدولي ومحبي الإنسانية من الأصدقاء الاستراتيجيين، الذين تيقنوا أن الإرهاب لا يحتاج إلى جوازات سفر فوقفوا إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب العالمي الممنهج، مؤكدا أن النصر حليف الشعوب المؤمنة بالحياة والجديرة بها، وحلب مثال على ذلك فهي عاصمة الصناعة السورية وستعيد الحركة من جديد.

بدوره أشار مدير متحف الشرق في موسكو ألكسندر سيدوروف إلى أن اللوحات الضوئية للفنان وانيسيان تجسد الجرائم الوحشية التي ارتكبها الإرهابيون بحق الشعب السوري، وترصد الفظاعات التي عانى منها معربا عن أمله في أن يحل السلام العاجل على أرض سورية.

من جهته نوه ممثل وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية ديميتري سيرغييف باهمية هذا المعرض في ضوء ما يجري في سورية فهو يرصد الحقيقة في حينها لذلك له طابع مميز.