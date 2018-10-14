تجمع إسناد: افتتاح معبر نصيب ثمرة لتضحيات الجيش العربي السوري

أكد تجمع إعلاميون ومثقفون أردنيون من أجل سورية المقاومة “إسناد” أن الاعلان عن افتتاح معبر نصيب جابر الحدودي هو ثمرة من ثمار تضحيات ونضالات الشعب السوري وجيشه البطل.

وأشار التجمع في بيان له اليوم إلى أن افتتاح المعبر هو مقدمة لانتصارات عديدة ستنعكس على شعبنا العربي مزيدا من الصمود والمنعة وإيقاظ روح المقاومة للمشروع الاستعماري الاميركي الصهيوني والرجعي العربي.

وأعرب التجمع عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين لأعلى مستوى ممكن وإعادة السفراء للعمل كسابق عهد البلدين وإعادة فتح المعبر أمام الجميع كالسابق وتسهيل عودة اللاجئين السوريين.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار أعلن في تصريح لـ سانا أنه تم الاتفاق مع الجانب الاردني على إعادة فتح معبر نصيب جابر الحدودي بين البلدين اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وطهرت وحدات من الجيش العربي السوري في تموز الماضي المعبر الحدودي من الإرهاب وأعادت إليه الأمن وباشرت الورشات الفنية أعمال الترميم في المعبر واصلاح الطرقات الواصلة إليه من مدينة درعا إضافة إلى استكمال الاجراءات اللوجستية اللازمة لإعادة تشغيله بهدف استعادة حركة النقل البرى وتسهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين.