تجمع العلماء المسلمين في لبنان ينوه بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب

نوه تجمع العلماء المسلمين في لبنان بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب ولاسيما في حلب مؤكدا أنها تسهم في “المعالجة الحقيقية” لهذا الإرهاب الإجرامي عبر القضاء على الأفكار المنحرفة للمجموعات الإرهابية ومن يدعمها بالأفكار والمال والسلاح.

وقال التجمع في بيان أصدره بعد اجتماعه اليوم أن “الأعمال الإرهابية الإجرامية لا تمت للإسلام بصلة وهي نتيجة أفكار منحرفة صنعتها وروجتها دوائر استخبارية عربية وأجنبية تسعى لإبعاد جوهر الدين الحقيقي لذلك فإن المطلوب من علماء الدين التصدي للأفكار المنحرفة والعمل على إظهار المضامين الحقيقية للدين”.

وفي الشأن الداخلي دعا التجمع إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية وأن تكون حكومة وحدة وطنية تنتج وبسرعة قانونا عصريا للانتخاب يكون على أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة.