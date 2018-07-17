تجمع شعبي حاشد لأهالي مدينة الحراك ترحيبا بالجيش العربي السوري

احتشد المئات من أبناء مدينة الحراك اليوم أمام مجلس مدينة الحراك في تجمع شعبي حاشد تأكيدا على دعم المصالحات المحلية واحتفاء بانتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب في درعا وعلى ساحة الوطن بعد عودة الأمن والآمان والاستقرار للبلدة وشارك المئات من أهالي البلدات المجاورة للحراك بلدات الصورة وعلما وناحتة في التجمع مؤكدين دعمهم ووقوفهم إلى جانب وحدات الجيش لإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية والوحدات التي دخلت إلى البلدات بعد عمل عسكري سريع ومتقننتج عنه استسلام المسلحين وهروبهم الى الحدود الاردنية وتمهيدا لتسوية أوضاع من تبقى في البلدة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

و حمل المحتشدين الأعلام الوطنية وصور السيد الرئيس بشار الأسد ورددوا هتافات تحيي بطولات الجيش العربي السوري ودعوا خلال تجمعاتهم إلى الالتفاف حول الجيش الذي يحقق الانتصار تلو الانتصار على التنظيمات الإرهابية المسلحة تحت ضربات بواسلنا في مختلف المناطق وخصوصا قرى وبلدات ريف حوران الشرقي والغربي.

ودعا الأهالي خلال التجمعات من حمل السلاح وغرر به من ريف درعا إلى العودة لحضن الوطن وتسليم نفسه وسلاحه للجهات المختصة ليعود إلى حياته الطبيعية بين أهله وأبناء وطنه للمساهمة في بناء ما دمره الإرهاب.

البعث ميديا || درعا- دعاء الرفاعي