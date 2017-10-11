تجمع علماء المسلمين اللبناني: أمريكا راعي الإرهاب الأول

أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان أن الولايات المتحدة الأميركية تشكل الراعي الأول للإرهاب ولاسيما تنظيم داعش الإرهابي.

وقال التجمع في بيان له اليوم إن “الولايات المتحدة تنحاز دائما إلى جانب ربيبتها الكيان الصهيوني بينما تصنف المقاومين الساعين لتحرير بلادهم من رجس الاحتلال الصهيوني بأنهم إرهابيون وتعمل على ملاحقتهم”.

وأضاف البيان إن “الولايات المتحدة منذ نشأتها وهي تنحاز للقوى الظالمة وتقف في وجه إرادات الشعوب المستضعفة” مشيرا إلى أنه إذا كان لابد من تصنيف حقيقي للإرهاب فإن الولايات المتحدة الأميركية تحتل صدارة قائمة الدول الراعية للإرهاب لأنها رعت كل جرائم الكيان الصهيوني ولاتزال ترعى التنظيمات الإرهابية في سورية إلى الآن.

واستنكر التجمع الصمت العربي المريب والمتواطئ والمشبوه عن مثل هذه التصرفات من الولايات المتحدة الأميركية وخاصة أنها تأتي في وقت يتصاعد فيه الضغط على المقاومة في فلسطين وسط كلام عن نزع سلاحها داعيا مختلف القوى المقاومة في فلسطين للتوحد تحت راية حفظ المقاومة.