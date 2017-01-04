تجمع للمحامين السوريين واليونانيين للدفاع عن سورية

اتفاق بين المحامين السوريين والمحامين التقدميين اليونانيين على إحداث تجمع مهمته توضيح حقيقة ما يجري في سورية

اتفقت نقابة المحامين السوريين ونقابة المحامين التقدميين اليونانيين على إحداث تجمع بين الجانبين “قابل للتوسع مستقبلا” مهمته توضيح حقيقة ما يجري في سورية والحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

وخلال لقائه اليوم وفد نقابة المحامين التقدميين اليونانيين برئاسة يانيس راخيوتيس رئيس المجلس التنفيذي للنقابة عضو اللجنة الدولية للمحامين أوضح نقيب المحامين نزار اسكيف أن هذا التجمع “سيبحث الموقف القانوني وحقوق سورية جراء ما يشن عليها من حرب إرهابية كونية”.

وأشار اسكيف إلى أنه تمت مناقشة عدد كبير من القضايا التي تهم سورية وخدمة الشعب السوري والمنطقة مع الوفد اليوناني مبينا أنه “من الممكن التوقيع على عدة اتفاقيات مع نقابة المحامين التقدميين اليونانيين”.

من جانبه أكد رئيس الوفد اليوناني انهم قدموا إلى سورية ممثلين عن المحامين التقدميين في اليونان والعالم بهدف دعم مواقف الشعب والقيادة السورية والإعداد لاتفاقيات مع نقابة المحامين السوريين للوصول إلى صيغة مشتركة حول كيفية الدفاع عن سورية ضد الهجمة الإرهابية الشرسة التي يتعرض لها الشعب السوري.

وأشار راخيوتيس إلى أن الوفد سيحمل معه إلى أثينا حقيقة ما يجري في سورية وسيقوم بتوضيح ما يحاك ضد الشعب السوري من مؤامرات.

من جهة ثانية أكد رئيس مجلس الدولة المستشار هشام الشعار خلال لقائه الوفد اليوناني أن سورية قيادة وجيشا وشعبا صمدت واستطاعت إفشال المؤامرة والتصدي للحرب الإرهابية عليها مدعومة بمواقف الدول الصديقة وأصحاب الفكر التقدمي في العالم المؤمنين بحق تقرير الشعوب لمصيرها والمعادين لفكر الهيمنة.

واستعرض المستشار الشعار آلية عمل ومهام مجلس الدولة وما قامت به المؤسسة القضائية السورية ممثلة باللجنة القضائية العليا للانتخابات في ضمان سير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية والتي أثبتت نتائجها وقوف الشعب السوري والتفافه حول قيادته وجيشه في مواجهة الإرهاب.

من جانبهم جدد أعضاء الوفد اليوناني وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في نضاله ضد الحرب الإرهابية المفروضة عليه ومساندته في المحافل القانونية الدولية.