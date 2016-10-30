تجمع محبي القائد الخالد حافظ الأسد يكرم أسر الشهداء.. أمانة: التكريم عربون وفاء لمن ضحوا بدمائهم

أقام تجمع محبي القائد الخالد حافظ الأسد حفل تكريم لأسر شهداء الجيش العربي السوري وذلك على مدرج اتحاد عمال دمشق.. حيث قام رئيس وأعضاء التجمع برفقة ممثل عن الإدارة السياسية في الجيش العربي السوري والشيخ فائق العبيدي أمين عام تحالف العشائر العربية وعدد من الصناعيين، بتقديم مبالغ نقدية وسلل غذائية لـ30 أسرة شهيد.

رئيس تجمع محبي القائد الخالد حافظ الأسد محمد أمانة وفي تصريح لـ”البعث ميديا” قال: إن التكريم اليوم يأتي أولاً عربون محبة ووفاء لأسر هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم لتبقى سورية قلعة الصمود والمقاومة.. وثانياً التأكيد على أننا حاضرون دوماً لتقديم أي دعم لكي تبقى أسماء شهدائنا وبطولاتهم منارة للجيل الجديد.

وبيّن أن التجمع يعمل على مسارين الأول كما ذكرت سابقاً إنساني بدعم أسر شهداء وجرحى الجيش العربي السوري والأخوة المدنيين الذين سقطوا من جراء الإرهاب التكفيري الوهابي، والجانب الثاني يتعلق بترسيخ فكر القائد الخالد حافظ الأسد واعتماده سبيلاً لإعادة إعمار سورية المتجددة.. حيث سنقوم بتنفيذ عدد من النشاطات الفكرية التي تضيء على فكر القائد الخالد.

فيما قال أمين عام مجلس شيوخ القبائل ولعشائر العربية الشيخ فائق توفيق العبيدي أن سورية كانت ومازلت أرض المقاومة والتضحيات رفضت وترفض أي عدوان على أراضيها وشعبها دائماً عودنا على التضحية والمقاومة لتبقى بلده حرة أبية .. وما شهدناه خلال الحرب الإرهابية على أرض الشام من تضحيات من أبطال الجيش العربي السوري ما هي إلا تأكيد على ذلك فتحية لأرواحهم الزكية التي حمت سورية وكل العالم من هذا الإرهاب البربري.

عدد من أسر الشهداء المشاركين أكد أن التكريم اليوم هو تأكيد على أن أبنائنا مازالوا حاضرين في ذاكرة أبناء الوطن الذين يتسابقون لوضع أنفسهم في خدمة عائلات الشهداء ورعايتها.

نائب رئيس التجمع محمود طه قال في كلمة خلال حفل التكريم أمام تضحيات الشهداء وبطولاتهم تعجز الكلمات عن الوصف .. فكما ذكر التاريخ أن الجيش الأحمر خلص البشرية من الفاشية الألمانية سيذكر التاريخ بأن أبطال الجيش العربي السوري خلصوا الإنسانية من أكبر خطر محدق بها وهو الإرهاب التكفيري الوهابي الصهيوني .. فتحية لدماء شهدائنا ولتضحياتهم التي حافظة على سورية موحدة بقيادة القائد بشار الأسد.

كما تخلل الحفل وصلة غنائية شارك فيها الفنان الفلسطيني نسيم محمود عيسى وابنته عبرا فيها عن أهمية الشهادة والشهداء والقيمة الكبيرة لها وما تقاسيه أم الشهيد.

البعث ميديا || سنان حسن: