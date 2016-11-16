تجنيد أكثر من30 ألف عسكري ليحلوا مكان من اعتقلهم أوسرحهم النظام التركي

أعلنت وسائل إعلام تركية أن نظام رجب طيب أردوغان يعتزم تجنيد أكثر من 30 ألف عسكري ليحلوا مكان الذين اعتقلهم أو سرحهم في إطار حملات التطهير التي قام بها عقب محاولة الانقلاب منتصف تموز الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم نظام أردوغان “أن من بين 30159 شخصا يعتزم أردوغان تجنيدهم سيكون هناك نحو 5 آلاف ضابط”.

ويواصل نظام أردوغان حملته القمعية التى يشنها لاعتقال وتصفية خصومه حيث بلغ عدد المعتقلين بذريعة محاولة الانقلاب أكثر من 70 ألفا من العسكريين والشرطة ورجال القضاء إضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام إضافة إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد.