تجهيز البنى التحتية في الذيابية والسبينة استعداداً لعودة الأهالي إلى منازلهم

أكد محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر استمرار المديريات المعنية في المحافظة بتجهيز البنى التحتية في الذيابية والسبينة استعداداً لعودة العائلات والأهالي إلى منازلهم.

وأشار المحافظ خلال جولة تفقدية اطلع خلالها على سير أعمال صيانة وتأهيل البنى التحتية في تجمعي الذيابية والسبينة للنازحين بريف دمشق إلى أن الكلفة التقديرية للأضرار التي لحقت بالبنى التحتية جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية “تتجاوز المليار ليرة سورية من دون حساب الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية”.

كما اطلع المحافظ على المركز الصحي وعدد من آبار مياه الشرب والمدارس في التجمعين المذكورين واستمع من المعنيين إلى نسب الإنجاز والمراحل التي وصلت إليها أعمال الإصلاح والتأهيل داعيا إلى تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل والتعاون والتنسيق بين المديريات في المحافظة والمديريات المماثلة في محافظة ريف دمشق لتنسيق العمل وسرعة الإنجاز والتغلب على المعوقات.

مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي أوضح ان المديرية انتهت من تأهيل المركز الصحي وتجهيزه بالمعدات الطبية لوضعه بالاستثمار وتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وبين مدير تربية القنيطرة فوزات الصالح ان دائرة الأبنية المدرسية انتهت من صيانة وتأهيل عدد من المدارس في تجمعي الذيابية والسبينة لاستقبال التلاميذ.