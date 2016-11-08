تجهيز «100» ألف غرسة من الأشجار المثمرة لتوزيعها على مزارعي السويداء

جهزت مديرية زراعة السويداء نحو 100 ألف غرسة زراعية من مختلف أنواع الأشجار المثمرة بغية توزيعها على المزارعين للموسم الحالي.

وبين رئيس قسم الثروة النباتية بالمديرية المهندس أكرم سراي الدين أنه تم تجهيز الغراس ضمن مركزي نبع عرى وكوم الحصى الزراعيين من النوعيات الجيدة والمرغوبة اقتصاديا وتسويقيا، مع وجود خطة كذلك لاستجرار كميات أخرى من أنواع الغراس غير المنتجة بالمحافظة من المحافظات الأخرى.

ولفت سراي الدين إلى أن المديرية أنهت عمليات التطعيم لنحو 175 ألف غرسة زراعية من اللوز والدراق والكرز والمشمش والتفاح والإجاص والجوز والفستق الحلبي بأصناف مرغوبة وجهزتها لتوزيعها على المزارعين الموسم القادم.