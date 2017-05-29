تجهيز 60 مركزاً لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة في السويداء

أنهت مديرية تربية السويداء كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة والتي تبدأ غدا.

وبين مدير التربية هيثم نعيم في تصريح له اليوم أن المديرية جهزت 60 مركزا لامتحانات شهادة الثانوية العامة والمهنية توزعت بواقع 46 مركزا لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي و14 مركزا لامتحانات الشهادة الثانوية المهنية “التجارية والصناعية والنسوية” جميعها في مناطق السويداء وصلخد وشهبا إضافة إلى تجهيز مركز صحي.

ولفت نعيم إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر المشرفين على الامتحانات التقيد بالتعليمات الوزارية الناظمة للامتحانات ومنع وقوع أي مخالفات أثناء سير العملية الامتحانية وتأمين أجواء الراحة للطلاب. موضحا أنه تم توزيع المراقبين على المراكز الامتحانية المذكورة مع تأمين وسائط نقل لهم من وإلى المراكز وتوفير جميع مستلزمات نجاح الامتحانات .

ويبلغ عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في السويداء 4118 طالبا وطالبة فيما يبلغ عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الثانوية المهنية بفروعها المهنية “الصناعة والتجارة والنسوي” 1192 طالبا وطالبة.‏‏