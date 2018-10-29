تحاكي حياة الفقراء.. «قطب مخفية» مجموعة قصصية لربيع رستم

يستلهم القاص الدكتور ربيع رستم مجموعته القصصية الجديدة “قطب مخفية” من بساطة حياة الريف والفقراء ومن قصص عايشها في الواقع الحالي.

المجموعة تضم حكايا كتبها رستم المغترب خارج الوطن في جو من مرارة الغربة لتستحضر ذكريات مرتبطة بالوطن لتدريب الذاكرة على استعادة صور من الماضي لرصد تداعيات الحرب على بلدنا بأسلوب ساخر.

وبين رستم أنه حاول اخترق المألوف وتجاوز الحواجز الفاصلة بين جدية الحياة وعفويتها من خلال قصص شعبية سمعها وصورها بقلمه على شكل بانوراما للحياة في الريف الذي عاش فيه، معبراً بذلك عن صدق انتمائه للبسطاء والفقراء الذين احبهم وقدرته على التقاط الجزئيات والمفردات التي تعبر عن المواقف التي اختارها بدقة على طريقة رسام الكاريكاتير من تضخيم العيوب وإظهار التفاصيل أكبر من حجمها الحقيقي.

وأوضح رستم أن مجموعة قطب مخفية الصادرة عن دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع كتب معظم قصصها باللهجة المحكية وتتضمن 62 قصة في 150 صفحة بحجم متوسط يعود ريعها لمصلحة جمعية الصرار لذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى قرى محافظة السويداء.

يذكر أن ربيع رستم من مواليد السويداء 1978 حاصل على الإجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق ودكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة “هيربوت وات” في المملكة المتحدة وهو عضو في أكاديمية التعليم البريطانية وله أكثر من 25 بحثاً علمياً منشوراً باللغة الإنكليزية وله عدة كتب صادرة في مجالي الذكاء الصناعي والقصة القصيرة.