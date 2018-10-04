تحالف العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن

وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، قتل ثلاثة يمنيين من أسرة واحدة اليوم في محافظة حجة إثر مجزرة جديدة ارتكبها طيران تحالف العدوان الذي يقوده نظام بني سعود بحق الشعب اليمني.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: “إن طيران العدوان شن غارة على أسرة مواطن نازح في منطقة الحمراء بمديرية مستبأ بمحافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد الأب وزوجته وابنتهما الوحيدة في وقت استهدف فيه قصف طيران العدوان مديرية حيران بالمحافظة نفسها ومديرية شدا بمحافظة صعدة “.

وأشار المصدر إلى أن تحالف العدوان اعتدى أيضاً بالصواريخ والمدفعية على قرى آهلة بالسكان في مديريتي منبه ورازح الحدوديتين.

من جانب آخر قتل عدد من مرتزقة جيش النظام السعودي وجرح آخرون اليوم إثر إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية ثلاث محاولات لتسللهم على مجازة وغربها بمنطقة عسير.

كما استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية بأربعة صواريخ من طراز زلزال1 تجمعات مرتزقة جيش النظام السعودي في منفذ علب في عسير وكبدوهم خسائر فادحة.